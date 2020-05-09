Банк "Открытие" предложил клиентам виртуальную карту Бизнес

Банк "Открытие" предложил действующим клиентам новый формат своего карточного флагмана Opencard – виртуальную карту. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что теперь оформить Opencard можно без посещения отделения - карта оформляется и обслуживается онлайн. Безвизитная технология выпуска карты особенно актуальна для клиентов, находящихся на самоизоляции.

Виртуальная Opencard – это расчетная банковская карта без физического носителя (пластика), с отдельным банковским счетом и специальным дизайном. Карта может быть как рублевой, так и валютной – открыть счет можно в национальной валюте, долларах США или евро.

Виртуальной картой можно пользоваться точно так же, как и обычным пластиком - хранить на ней деньги, совершать переводы на другие карты и счета, оплачивать покупки в интернете или в обычных магазинах с помощью смарт-устройств, поддерживающих технологии бесконтактной оплаты – Apple pay, Google Pay, Mir Pay и др. Реквизиты карты будут доступны клиенту в безопасном режиме отображения в интернет-банке.

Оформить виртуальную карту можно в несколько кликов в интернет-банке "Открытие Online".

В ближайшее время карта будет также доступна и в мобильном приложении "Открытия" для пользователей iOS, в июле – для пользователей Android.