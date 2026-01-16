Нижегородские власти хотят ввести ежегодный сбор данных о бизнесе Экономика

Администрация Нижнего Новгорода инициировала разработку нового порядка мониторинга состояния малого и микропредпринимательства в городе. Соответствующий проект закона опубликован на официальном портале правительства Нижегородской области.

Целью инициативы является организация систематического сбора информации о развитии бизнеса в городском округе. В настоящее время такие данные на федеральном уровне собираются лишь раз в пять лет, и, по мнению городских властей, этого недостаточно для объективной оценки ситуации.

Предлагаемое ежегодное исследование позволит получать более точные и актуальные сведения. На их основе планируется разрабатывать программы поддержки предпринимательства, а также формировать бюджетные и экономические прогнозы.

Участие в опросе будут принимать малые и микропредприятия, зарегистрированные в Нижнем Новгороде. Заполнение форм будет рекомендовано, а предоставлять данные необходимо будет не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

В настоящее время документ проходит стадию общественного обсуждения. Сбор мнений жителей и представителей бизнеса продлится до 13 февраля 2026 года.

