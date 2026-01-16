10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
16 января 2026 08:03Нижегородские власти хотят ввести ежегодный сбор данных о бизнесе
15 января 2026 19:50Приставы взыскали более 1,4 млрд рублей с Олега Сорокина и его экс-жены
15 января 2026 19:31"Нижавтодорстрой" обязали погасить долги по зарплате до 16 февраля
15 января 2026 18:55Штрафы для безбилетников в Нижегородской области хотят увеличить в 5 раз
15 января 2026 18:26Краснодарский девелопер вложит более 100 млрд рублей в застройку Новинок
15 января 2026 17:01Нижегородская компания по выпуску продукции из стеклопластика присоединилась к "Производительности труда"
15 января 2026 16:12ВТБ: выдачи автокредитов в 2025 году составили 1,7 трлн рублей
15 января 2026 16:00Люлин призвал бизнесменов оказывать поддержку многодетным семьям
15 января 2026 15:06Нижегородские предприниматели смогут поучаствовать во Всероссийской премии "Молодой промышленник года"
15 января 2026 13:32Нижегородские предприятия в 2025 году удвоили эффективность онлайн-мероприятий благодаря ИИ
Экономика

Нижегородские власти хотят ввести ежегодный сбор данных о бизнесе

16 января 2026 08:03 Экономика
Нижегородские власти хотят ввести ежегодный сбор данных о бизнесе

Администрация Нижнего Новгорода инициировала разработку нового порядка мониторинга состояния малого и микропредпринимательства в городе. Соответствующий проект закона опубликован на официальном портале правительства Нижегородской области.

Целью инициативы является организация систематического сбора информации о развитии бизнеса в городском округе. В настоящее время такие данные на федеральном уровне собираются лишь раз в пять лет, и, по мнению городских властей, этого недостаточно для объективной оценки ситуации.

Предлагаемое ежегодное исследование позволит получать более точные и актуальные сведения. На их основе планируется разрабатывать программы поддержки предпринимательства, а также формировать бюджетные и экономические прогнозы.

Участие в опросе будут принимать малые и микропредприятия, зарегистрированные в Нижнем Новгороде. Заполнение форм будет рекомендовано, а предоставлять данные необходимо будет не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

В настоящее время документ проходит стадию общественного обсуждения. Сбор мнений жителей и представителей бизнеса продлится до 13 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что сервис самопроверок бизнеса обновился в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода бизнес Законопроекты
Поделиться:
Новости по теме
12 января 2026 20:00Нижегородские инновационные компании смогут привлечь до 5 млн рублей
29 декабря 2025 14:53Количество проверок нижегородского бизнеса снизилось на 12,5%
25 декабря 2025 16:53Нижегородским предпринимателям помогли открыть магазины на маркетплейсах
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных