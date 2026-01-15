10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
15 января 2026 13:32 Экономика
Нижегородские предприятия в 2025 году удвоили эффективность онлайн-мероприятий благодаря ИИ

Фото: freepik.com

Цифровая экосистема МТС с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы МТС Линк, проанализировала деловую активность жителей Нижегородской области по итогам 2025 года. За год количество онлайн‑мероприятий на платформе выросло на 65 % по сравнению с 2024 годом. ИИ‑инструменты: расшифровка речи и резюме встреч — сократили среднюю продолжительность ежедневных созвонов почти в два раза.

В 2025 году в Нижегородской области пользователи МТС Линк отдавали предпочтение интерактивным онлайн‑встречам (формат, в котором все участники активны) по сравнению с вебинарами (где выступают один или несколько спикеров, а основная аудитория — слушатели). Частота проведения таких встреч превысила количество вебинаров почти в 7 раз. При этом число активных пользователей сервиса встреч выросло на 77 %, тогда как аудитория вебинаров увеличилась на 17 % (в сравнении с 2024 годом). Кроме того, в 2025 году участники вдвое чаще включали камеры во время мероприятий, чем годом ранее.

Наиболее активно сервисом МТС Линк пользовались представители учебных заведений, компаний розничной торговли, туристического и гостиничного бизнеса, а также специалисты из IT-отрасли, госструктур и промышленных предприятий.

В Нижегородской области лидерами по популярности стали инструменты для улучшения визуала (размытие и замена фона) и звука (шумоподавление). Далее следовали функции обработки текста (саммаризация, расшифровка речи) и персонализации (аватары, маски, бьютификация, умный зум). При этом ИИ‑ассистент — инструмент, помогающий ориентироваться в информации, отвечать на вопросы по переписке и встречам, формировать отчёты и отслеживать договорённости — оказался менее популярен в Нижегородской области по сравнению с Татарстаном (на 24 % меньше), но опередил Самарскую область (на 25 % больше). Это может отражать различия в пользовательских предпочтениях и степени интеграции ИИ в рабочие процессы в зависимости от региона.

Согласно исследованию МТС Линк и J’son & Partners Consulting, инструменты ИИ позволили снизить время, которое менеджеры и специалисты затрачивают на выполнение административных задач. Среднее время, сэкономленное руководителем еженедельно, достигает около 12 часов, что эквивалентно ежемесячной экономии порядка 153 тыс. руб.

В 2025 году сервис «Доски», предназначенный для совместной работы и креативной деятельности, показал значительный рост пользовательской активности в России. Функционал платформы охватывал планирование проектов, координацию задач, организацию дискуссий и подготовку материалов. В 2025 году среднее месячное создание проектов по стране выросло на 1000 по сравнению с 2024-м, а лидером по количеству использованных досок стал участник, задействовавший более 500 досок за год.

«Современные отечественные технологии на базе ИИ реально повышают эффективность работы. Такие инструменты, как саммаризация, расшифровка записей и персональный ассистент, позволяют нижегородским компаниям экономить до 12 часов в неделю на административные задачи. Высвобожденное время команды могут направить на стратегические задачи и развитие бизнеса. В этом и заключается ценность цифровизации: делать больше за меньшее время без потери качества», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
ИИ МТС
2025
