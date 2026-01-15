Нижегородские предприниматели смогут поучаствовать во Всероссийской премии "Молодой промышленник года" Экономика

Фото: организаторы мероприятия

Руководители нижегородских предприятий приглашаются к участию в V юбилейной Всероссийской премии «Молодой промышленник года» (18+). Прием заявок открыт до 15 апреля 2026 года. Премия учреждена межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» при организационной и информационной поддержке Минпромторга России.

В Нижегородской области конкурс курирует региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства. Эксперты ведомства предоставляют участникам консультационную и организационную поддержку.

«В Нижегородской области сформирована устойчивая управленческая и производственная школа, которая опирается на многолетний практический опыт предприятий региона. Сегодня этот фундамент активно развивается: новое поколение управленцев не только использует наработки своих предшественников, но и дополняет их современными подходами, технологическими решениями и новым взглядом на организацию процессов. Участие в премии – это реальная возможность для промышленников региона заявить о своих проектах и достижениях на федеральном уровне», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Премия «Молодой промышленник» проводится уже в пятый раз, и за этот период в лонг-лист премии вошли руководители 22 нижегородских компаний. Четверо из них стали победителями, а один участник признан лучшим в специальной номинации.

Подготовку заявки на премию рекомендуется начинать уже с января. Ранний старт позволит компаниям выстроить чёткую логику заявки и заранее систематизировать ключевые результаты своей деятельности: внедрённые инновации, запуск новых продуктов, оптимизацию бизнес-процессов, цифровые решения, экспортные проекты и социальные инициативы. В марте, после подведения итогов финансового года, останется лишь дополнить материалы финальными показателями и подать заявку на сайте.

Одним из главных нововведений юбилейной премии 2026 года станет значительное увеличение числа специальных номинаций, среди которых «Социальная ответственность», «Промышленный туризм», «Молодая промышленница», «Экспортёр», «Личный бренд», а также специальная номинация «Начинающий промышленник» (для участников до 35 лет).

Номинироваться на премию могут собственники, руководители, топ-менеджеры предприятия, принимающие ключевые решения в развитии производства. Суммарный годовой доход компании по всем видам деятельности за 2025 год должен составлять от 120 млн до 2 млрд рублей, среднесписочная численность сотрудников – от 16 до 250 человек. Возраст соискателей не должен превышать 40 лет на 31 марта 2026 года.

Участники конкурса будут оцениваться по следующим критериям: инновационность и технологическая новизна проекта, экономические результаты, социальная значимость, вклад в развитие производства и инфраструктуры и личный вклад участника.

Для участия в премии необходимо направить заявку на электронную почту: info@minprom.kreml.nnov.ru, а также подать заявку на сайте: https://mprom.site. Обе заявки необходимо направить до 15 апреля. Консультацию можно получить по телефону: +7 (831) 435-11-34.

Награждение победителей состоится в июле 2026 года на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».