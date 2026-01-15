Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области



Экономика

Штрафы для безбилетников в Нижегородской области хотят увеличить в 5 раз

15 января 2026 18:55 Экономика
Штрафы для безбилетников в Нижегородской области хотят увеличить в 5 раз

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области планируют значительно увеличить штрафы за проезд без билета в общественном транспорте. Соответствующие изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях подготовило правительство региона.

Согласно проекту поправок, размер штрафа может вырасти в пять раз — с 1 000 рублей до 5 000 рублей. По мнению инициаторов, такое ужесточение позволит повысить дисциплину среди пассажиров и сократить количество нарушений.

В настоящий момент документ проходит антикоррупционную экспертизу. Это обязательный этап перед тем, как законопроект будет вынесен на рассмотрение регионального парламента.

Стоит отметить, что идея повышения штрафов обсуждается не впервые. В августе 2025 года Центр развития транспортных систем уже предлагал аналогичную меру. Тогда отмечалось, что штраф в размере 1 000 рублей "не оказывает нужного дисциплинирующего эффекта".

Напомним также, что в 2025 году нижегородских безбилетников оштрафовали почти на 1,5 млн рублей.



Теги:
КоАП Общественный транспорт Штраф
