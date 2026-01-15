10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Экономика

Нижегородская компания по выпуску продукции из стеклопластика присоединилась к "Производительности труда"

15 января 2026 17:01 Экономика

Компания по выпуску продукции из стеклопластика ООО «ИПК ДокаКомпозит» из Балахнинского округа стала 309-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Нижегородской области. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты федерального центра компетенций (ФЦК).

Компания оказывает комплексные услуги от создания дизайн-проекта, разработки материальных моделей и корпусных деталей до выпуска готовой продукции из стеклопластика.

«ДокаКомпозит» стал 19-м производителем изделий из пластмассы в Нижегородской области, который присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Некоторые предприятия этой сферы уже прошли полный цикл внедрения бережливых технологий и показали достойные результаты», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

К примеру, ООО «Предприятие «Нижполимерупак» благодаря помощи РЦК увеличило выработку в потоке производства полиэтиленовых пакетов на 22%, ООО «Полимер-Сервис» - на 36%, а ООО «Пластикстрой» - на 30%.

Специалисты федерального центра компетенций будут сопровождать работу компании в течение полугода. За это время они выберут пилотный поток, определят ключевые «узкие» места и внедрят ряд решений, призванных повысить производительность труда. Параллельно будет вестись обучение сотрудников предприятия основам бережливого производства.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года - в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

