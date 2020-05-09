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Общество

Часть нижегородской усадьбы Костромина на Рождественской продают за 15 млн рублей

03 июня 2020 11:59  [57] Общество

Фото: с сайта laperuz.com

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Историческое здание № 30Б по ул. Рождественской в Нижнем Новгороде продают за 15 млн рублей. Объявление размещено на сайте gipernn.

Здание является частью одной из сохранившихся городских усадьб Александра Костромина. По адресу Рождественская, 30 (литеры А, А1, Б) располагается главный дом с пристроями. 

В объявлении сообщается, что одноэтажный дом №30Б имеет общую площадь 300 кв.м. Из них 73 кв.м. – складские помещения. Есть своя котельная.

Фото: с сайта google.ru/maps

Земля находится в аренде на 49 лет.

СПРАВКА:

Известно, что на этом месте раньше стояли древние палаты. Перестройкой дома в 1825 году по просьбе Александра Костромина заведовал архитектор Иван Ефимов.

В середине XIX века усадьбу купил макарьевский купец Александр Шушляев, который в 1856 году по проекту архитектора Ужумедского-Грицевича выстроил вместо двух обветшавших флигелей - один - в стиле готики.

В архитектуре усадьбы отражен переход от позднего классицизма к ранней эклектике.

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