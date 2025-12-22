Нижегородская полиция раскрыла схему хищения ноутбуков на 98 млн рублей Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Двое жителей Нижегородской области задержаны по подозрению в крупном мошенничестве, связанном с хищением партии ноутбуков и попыткой кражи телевизоров. Общий ущерб, нанесённый преступной деятельностью, оценивается примерно в 98 млн рублей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Поводом для начала расследования стало заявление от представителей одной из компаний в УМВД России по городу Дзержинску. Они сообщили о пропаже 844 ноутбуков, предназначенных для образовательных учреждений Пермского края. Ущерб составил более 96 млн рублей.

К расследованию подключились сотрудники оперативных подразделений регионального управления МВД, Главное управление уголовного розыска МВД России, а также представители УФСБ по Нижегородской области.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые готовились к новой попытке хищения — на этот раз целью стали 107 телевизоров. Однако автомобиль с украденной техникой был своевременно остановлен сотрудниками полиции, что позволило предотвратить ещё один эпизод преступной схемы.

В ноябре 2025 года были задержаны двое мужчин — 21-летний и 51-летний, состоящие в родственных отношениях. Как установило следствие, они находили в интернете объявления от компаний, нуждающихся в услугах по перевозке дорогостоящих грузов.

Получив нужный заказ, злоумышленники представлялись заказчиками, нанимали водителей с личным транспортом и оформляли на них договоры перевозки. После загрузки техники и получения сопроводительных документов, они связывались с водителем и диктовали новый адрес доставки — в Нижний Новгород.

В случае с ноутбуками груз был перенаправлен в Ставропольский край, где техника была реализована через популярную интернет-платформу частных объявлений.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В рамках оперативно-следственных мероприятий проведено девять обысков. В результате изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, флеш-накопители, документы, телевизор, а также слоты от сим-карт.

Полицейским удалось обнаружить и изъять 137 единиц похищенной техники. Все устройства переданы на хранение законному владельцу.

Оба подозреваемых находятся под арестом. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что задержаны участники мошеннической схемы по регистрации фиктивных детей ради получения соцвыплат.