28-летний мужчина умер в нижегородском магазине

28-летний мужчина умер в одном из магазинов сети "Красное Белое" на улице Композитора Касьянова в Нижнем Новгороде. Как сообщили в Гострудинспекции по региону, молодой человек работал администратором в компании ООО "Альфа-М".

Мужчину нашли в туалетной комнате магазина около 22:19 18 декабря. Очевидцы вызвали ему скорую помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть.

По словам руководителя Государственной инспекции труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, в связи с произошедшим начато расследование несчастного случая на производстве.

"В соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации организована проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин, приведших к трагедии", — отметил Мошес.

Обстоятельства происшествия выясняются.

