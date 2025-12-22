28-летний мужчина умер в нижегородском магазине

28-летний мужчина умер в одном из магазинов сети "Красное Белое" на улице Композитора Касьянова в Нижнем Новгороде. Как сообщили в Гострудинспекции по региону, молодой человек работал администратором в компании ООО "Альфа-М".
Мужчину нашли в туалетной комнате магазина около 22:19 18 декабря. Очевидцы вызвали ему скорую помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть.
По словам руководителя Государственной инспекции труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, в связи с произошедшим начато расследование несчастного случая на производстве.
"В соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации организована проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин, приведших к трагедии", — отметил Мошес.
Обстоятельства происшествия выясняются.
