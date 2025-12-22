Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Происшествия
22 декабря 2025 13:4628-летний мужчина умер в нижегородском магазине
22 декабря 2025 12:13Нижегородская полиция раскрыла схему хищения ноутбуков на 98 млн рублей
22 декабря 2025 08:24Смертельный пожар произошел на Автозаводе утром 22 декабря
22 декабря 2025 07:49Аферист регистрировал вымышленных детей в Нижнем Новгороде ради выплат
21 декабря 2025 16:58Kia и грузовик столкнулись на Московском шоссе: один человек в больнице
21 декабря 2025 15:42Жилой дом и часть двора сгорели ночью в Балахне
21 декабря 2025 11:20Автомобиль перевернулся и упал в пруд около Выксы
21 декабря 2025 09:00Дачный дом сгорел под Богородском: погиб человек
20 декабря 2025 12:52Нижегородка погибла под колесами двух автомобилей в Павловском районе
20 декабря 2025 09:32Бастрыкин вновь заинтересовался долгами по зарплате на Линдовской птицефабрике
Происшествия

28-летний мужчина умер в нижегородском магазине

22 декабря 2025 13:46 Происшествия
Молодого администратора нашли мертвым в нижегородском магазине

28-летний мужчина умер в одном из магазинов сети "Красное Белое" на улице Композитора Касьянова в Нижнем Новгороде. Как сообщили в Гострудинспекции по региону, молодой человек работал администратором в компании ООО "Альфа-М".

Мужчину нашли в туалетной комнате магазина около 22:19 18 декабря. Очевидцы вызвали ему скорую помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть.

По словам руководителя Государственной инспекции труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, в связи с произошедшим начато расследование несчастного случая на производстве.

"В соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации организована проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин, приведших к трагедии", — отметил Мошес.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что конфликт двух архитекторов в Нижнем Новгороде привел к госпитализации одного из участников ссоры. Напомним также, что во время работы на плавкране в Нижнем Новгороде тяжело травмировался крановщик.

Теги:
Госинспекция труда Смертность
