Пусть русский язык всегда будет предметом гордости, - Евгений Лебедев Политика

От имени Законодательного собрания Нижегородской области и себя лично председатель регионального парламента Евгений Лебедев поздравил нижегородцев с Днем русского языка.

"Всем известны строчки, ставшие уже крылатыми, из произведения русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева: "…о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык…"! Эти слова – чистая правда. Ни один язык мира не содержит такого разнообразия смысловых оттенков, буквенных комбинаций, оборотов речи, с помощью которых можно передавать малейшие нюансы в образах, чувствах, эмоциях, точно описать звучание музыки, стук дождя, игру света, свежесть садов, шум моря, детский смех. Словарный запас русского языка настолько велик, что, по мнению специалистов, в своей речи мы не используем и пятой части всех существующих выражений.

Этот праздник символично отмечается 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, основоположника русского литературного языка. Достаточно большая часть его произведений была написана на нижегородской земле. Большое Болдино было местом творческой силы и идейного вдохновения выдающегося поэта и писателя.

В этот праздничный день хочу пожелать всем нам, чтобы русский язык всегда был предметом гордости, оставался двигателем культуры, восхищал красотой, не терял самобытность", - отмечается в поздравлении.