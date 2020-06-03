"Навальный оскорбил наших отцов и дедов", - Сергей Патлань Общество

Председатель Нижегородского Союза десантников Сергей Патлань прокомментировал публикацию Алексея Навального в соцсети, в которой он назвал предателем ветерана войны.

"Ветераны Великой Отечественной войны – заслуженные люди, подарившие нам будущее. Получается, что Навальный не понимает их заслуг. Как человек, прошедший Афганистан и другие горячие точки, я просто хотел бы посмотреть ему в глаза: как он посмел оскорбить наших отцов и дедов? Да и своих предков – в его семье, наверняка, тоже есть те, кто воевал. Такой его поступок – это и есть предательство", - считает Сергей Патлань.