27 автомобилей арестовали у нижегородских должников Общество

Фото: УФНС по Нижегородской области

В Нижегородской области налоговая служба совместно с судебными приставами усилила контроль за налогоплательщиками, имеющими задолженности перед бюджетом. Об этом сообщили в УФНС по региону.

За первые две недели декабря специалисты проверили 44 нижегородца, общая сумма долгов которых превысила 7,1 млн рублей.

В результате проверок было арестовано 27 единиц транспорта и иных видов имущества. Если должники не предпримут срочных шагов по погашению задолженности, арестованное имущество будет выставлено на торги. Вырученные средства направят на покрытие долгов перед государством.

Некоторые жители предпочли добровольно рассчитаться с долгами. Так, трое нижегородцев оплатили в общей сложности 258 тысяч рублей, чтобы избежать потери имущества.

Подобные рейды проводятся регулярно и направлены на повышение налоговой дисциплины. Сотрудники налоговой и приставы изымают наличные средства, арестовывают недвижимость, а также эвакуируют автомобили на специализированные стоянки.

В ФНС напомнили, что избежать принудительных мер можно, если своевременно проверять наличие долгов. Это можно сделать через "Личный кабинет налогоплательщика", мобильное приложение "Налоги ФЛ", портал Госуслуг, а также в офисах МФЦ или налоговой инспекции.

