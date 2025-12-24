Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Минстрой рассказал, как идет ремонт наплавного моста через Оку в Павлове

24 декабря 2025 18:52 Общество
Минстрой рассказал, как идет ремонт наплавного моста через Оку в Павлове

Фото: минтранс Нижегородской области

Подрядная организация приступает к следующему этапу восстановления наплавного моста через реку Ока в Павловском округе, поврежденного из-за сильного ледохода в ночь на 15 декабря. Об этом сообщили в региональном минтрансе. 

На данный момент завершена доставка необходимых материалов, начинается восстановление берегового устоя. В рамках работ будет проведена забивка шпунтовых свай, установка анкерных тяг и шарнирного узла.

Как сообщили в ведомстве, техническое обслуживание аппарелей продолжается. Завершить все ремонтные мероприятия планируется в кратчайшие сроки. Однако точная дата окончания работ пока не называется.

Напомним, из-за повреждения моста движение по переправе Павлово–Тумботино было временно приостановлено. Для обеспечения транспортной доступности на время ремонта организована бесплатная паромная переправа, которая продолжит перевозить пассажиров и автомобили до полного восстановления моста.

Ранее сообщалось, что ремонт Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде могут завершить досрочно

Минтранс Мосты Павловский район
