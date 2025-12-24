Минстрой рассказал, как идет ремонт наплавного моста через Оку в Павлове

Фото:
Подрядная организация приступает к следующему этапу восстановления наплавного моста через реку Ока в Павловском округе, поврежденного из-за сильного ледохода в ночь на 15 декабря. Об этом сообщили в региональном минтрансе.
На данный момент завершена доставка необходимых материалов, начинается восстановление берегового устоя. В рамках работ будет проведена забивка шпунтовых свай, установка анкерных тяг и шарнирного узла.
Как сообщили в ведомстве, техническое обслуживание аппарелей продолжается. Завершить все ремонтные мероприятия планируется в кратчайшие сроки. Однако точная дата окончания работ пока не называется.
Напомним, из-за повреждения моста движение по переправе Павлово–Тумботино было временно приостановлено. Для обеспечения транспортной доступности на время ремонта организована бесплатная паромная переправа, которая продолжит перевозить пассажиров и автомобили до полного восстановления моста.
Ранее сообщалось, что ремонт Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде могут завершить досрочно.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+