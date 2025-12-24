Инспекторы наблюдают за одиноким лебедем, замеченным в Володарском округе

Фото:
Инспекторы регионального минлесхоза следят за состоянием одинокого лебедя, которого заметили в Володарском районе. Об этом pravda-nn.ru сообщили в профильном министерстве.
Ранее в редакцию обратился читатель сайта и рассказал, что накануне рыбаки обнаружили лебедя на реке Юганец в Володарске. Местные жители обеспокоены судьбой птицы: они опасаются, что лебедь может замерзнуть или стать добычей диких животных.
По словам очевидцев, рыбаки пытались помочь птице, однако спасти ее не смогли.
В министерстве журналистам сообщили, что знают про этого лебедя. Инспекторы наблюдают за птицей на расстоянии и отмечают, что внешних признаков травм или заболеваний у нее пока не выявлено.
Отловить лебедя сейчас невозможно: для этого необходимо, чтобы на водоеме образовался прочный лед. Только после этого специалисты смогут изъять птицу с помощью сачка и перевезти ее либо на временное содержание, либо на незамерзающий водоем. Пока же сотрудники ведомства продолжают ежедневный мониторинг ситуации.
В минлесхозе напомнили: лебеди относятся к числу птиц, которые улетают на юг одними из последних. "Их перья смазаны жиром, что позволяет птицам успешно переносить низкие температуры и прекрасно чувствовать себя в ледяной воде. Также при наличии открытой воды лебедь может зимовать в нашем регионе", — пояснили специалисты.
Ранее сообщалось, что в Шахунском округе спасли молодого лебедя, застрявшего на замерзающей реке.
Также мы рассказывали про одинокого лебедя в Сормовском парке. Как выяснило НИА "Нижний Новгород", после шумихи в СМИ птицу поместили в теплый вольер.
