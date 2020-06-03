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Общество

"Навальный оскорбил всех ветеранов, которые воевали за нашу Родину", - Владимир Дьяков

06 июня 2020 14:15  [108] Общество

Командор Областной общественной организации по развитию и пропаганде морского дела "Нижегородский Морской Клуб" Владимир Дьяков прокомментировал публикацию Алексея Навального в соцсети, в которой он назвал предателем ветерана войны.

"Оскорбление, которое Навальный нанёс ветерану, - это оскорбление всех ветеранов, воевавших за нашу Родину. Я знаю, какой силой и честью обладают те, кто прошел войну. Моя бабушка Клавдия Сергеевна была подпольщицей в Севастополе. Немцы даже объявили награду за её поимку. Она была заместителем начальника штаба сопротивления, когда Севастополь оказался в оккупации, и два с лишним года подпольщики жили в катакомбах, практически без воды и еды, но не сдались. И победили!" - сказал Владимир Дьяков.

"Если бы у меня была возможность, я бы с Навальным встретился лично. И он бы ответил за те слова, которые сказал в адрес ветерана", - заявил Владимир Дьяков.

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