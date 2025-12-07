Два нижегородских отеля претендуют на престижную международную премию

Сразу два отеля из Нижнего Новгорода вошли в финал конкурса Wheretotravel Hotels Award 2025 (18+) — одной из авторитетных наград в индустрии гостеприимства.
В число финалистов попал отель Cort Inn Nizhny Novgorod City Center. Он ориентирован на деловых путешественников и расположен на улице Ильинской. Часть здания занимает исторический Дом Сироткина, признанный объектом культурного наследия.
Еще одним представителем региона в финале стал Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin. Этот пятизвездочный отель хорошо известен как жителям, так и туристам благодаря своему расположению на Театральной площади, рядом с главной пешеходной улицей Нижнего Новгорода.
Победителей объявят в декабре.
Ранее сообщалось, что гостиничный комплекс планируют построить около Нижегородского цирка.
