Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 декабря 2025 09:48Два нижегородских отеля претендуют на престижную международную премию
07 декабря 2025 09:00Нижегородский минтранс готовит масштабный ремонт трассы у Новинок
06 декабря 2025 18:25Нижегородцы совершили более 57,4 тысячи безвозмездных донаций с начала года
06 декабря 2025 16:55Почти 100 тысяч объектов недвижимости внесены в ЕГРН в Нижегородской области
06 декабря 2025 15:20Нижегородка не смогла пройти в метро по биометрии после увеличения губ
06 декабря 2025 14:38Канадская семья Фейнстра возвращается на родину
06 декабря 2025 12:40Экзотические цветы расцвели в Ботаническом саду ННГУ
06 декабря 2025 12:05Глава Бора Боровский прокомментировал ситуацию с школой рок-н-ролла
06 декабря 2025 09:00Как вывести тараканов и не отравить соседей: простая инструкция по дезинсекции
05 декабря 2025 21:33Институт демографического развития составил портрет потенциального родителя
Общество

Два нижегородских отеля претендуют на престижную международную премию

07 декабря 2025 09:48 Общество
Два нижегородских отеля претендуют на престижную международную премию

Сразу два отеля из Нижнего Новгорода вошли в финал конкурса Wheretotravel Hotels Award 2025 (18+) — одной из авторитетных наград в индустрии гостеприимства.

В число финалистов попал отель Cort Inn Nizhny Novgorod City Center. Он ориентирован на деловых путешественников и расположен на улице Ильинской. Часть здания занимает исторический Дом Сироткина, признанный объектом культурного наследия.

Еще одним представителем региона в финале стал Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin. Этот пятизвездочный отель хорошо известен как жителям, так и туристам благодаря своему расположению на Театральной площади, рядом с главной пешеходной улицей Нижнего Новгорода.

Победителей объявят в декабре.

Ранее сообщалось, что гостиничный комплекс планируют построить около Нижегородского цирка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гостиницы Конкурсы
Поделиться:
Новости по теме
03 октября 2025 13:07Бутик-отель на Сергиевской в Нижнем Новгороде откроется досрочно
23 сентября 2025 15:03Экспертиза одобрила проект гостиницы на Ильинке в Нижнем Новгороде
12 сентября 2025 13:50Апарт-отель планируется построить на Провиантской в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных