Нижегородский минтранс готовит масштабный ремонт трассы у Новинок

Фото: Кира Мишина

Министерство транспорта Нижегородской области прокомментировало обращения жителей, недовольных состоянием автодороги Муром – Нижний Новгород в районе населённого пункта Новинки.

Граждане обратили внимание властей на отсутствие освещения, а также на необходимость расширения дороги, которая, по их словам, не справляется с текущим транспортным потоком.

В ответ на жалобы в минтрансе заявили, что на данном участке запланирована масштабная реконструкция. В рамках проекта дорогу расширят до четырёх полос и присвоят ей категорию I-B, что соответствует современным требованиям к загруженным трассам.

Проектная документация по отрезкам Богородск – Доскино и Окский – Сартаково уже получила положительное заключение государственной экспертизы. Сейчас ведётся поиск инвестора для реализации этих участков.

Что касается отрезка Сартаково – Новинки, то заключение экспертизы по нему ожидается в феврале 2026 года. Кроме того, участок от Новинок до деревни Ольгино включён в четвёртую очередь строительства дублёра проспекта Гагарина.

"Реализация всех проектов возможна только при условии выделения федерального финансирования, вопрос о котором в настоящее время прорабатывается", — отметили в ведомстве.

