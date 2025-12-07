Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Снегопады и морозы надвигаются на Нижний Новгород

07 декабря 2025 11:25 Общество
Снегопады и морозы надвигаются на Нижний Новгород

Жителей Нижнего Новгорода в ближайшие дни ждет заметное ухудшение погоды — температура воздуха начнет снижаться, а осадки в виде снега и дождя будут сопровождать почти всю рабочую неделю. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

В понедельник, 8 декабря, в городе ожидается около -3 градусов, возможен снег.

Во вторник, 9 декабря, столбик термометра поднимется до нуля, а осадков синоптики не прогнозируют.

В среду, 10 декабря, температура будет держаться на уровне -1 градуса, возможны кратковременные осадки.

Четверг, 11 декабря, принесет потепление до +1 градуса, однако в течение всего дня будет идти снег с дождем. Такая же погода сохранится и в пятницу, 12 декабря — около нуля и продолжительные осадки.

В субботу, 13 декабря, синоптики обещают снегопад. При этом в городе значительно похолодает: днем температура опустится до -4, а ночью — до -7 градусов.

Воскресенье, 14 декабря, порадует нижегородцев ясной, но морозной погодой. Ночью ожидается до -8, днем — около -5 градусов.

Ранее сообщалось, что снег и дождь придут на выходные в Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что снег и дождь придут на выходные в Нижний Новгород.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных