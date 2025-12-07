Грибы выросли в декабре на территории Керженского заповедника Общество

Фото: группа "Заповедник "Керженский" Вконтакте

Аномально тёплая погода в начале декабря в Керженском заповеднике создала благоприятные условия для роста грибов. Как сообщили представители заповедника в социальных сетях, дневные температуры остаются выше нуля, а ночные заморозки пока не превышают –2. Такая мягкая зима способствует продолжению вегетации некоторых грибов, что необычно для этого времени года.

Даже в пасмурные дни в лесу можно заметить яркие плодовые тела дрожалки плёночной — желеобразного гриба, который растёт на мёртвых ветках и пнях лиственных деревьев. На влажной почве также встречается алеврия оранжевая (пецица) — гриб с ярко-оранжевыми, чашеобразными шляпками.

Оба этих вида хорошо переносят сырость и кратковременные заморозки. Дрожалка при высыхании превращается в тонкие корочки, плотно прилегающие к древесине, но при повышении влажности вновь набухает и восстанавливает свою объёмную форму.

Кроме того, в декабре в окрестностях заповедника были замечены и другие виды грибов, появление которых зимой считается редкостью. Среди них — дакримицес пальчатый, дрожалка лиственная, склерэнцелия снежная, эксидиопсис распростёртый (известный под названием "ледяные волосы"), а также аскокорине мясная.

