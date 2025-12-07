Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Выкса может стать главным молодежным городом России

07 декабря 2025 17:50 Общество
Выкса может стать главным молодежным городом России

Фото: Александр Воложанин

Впервые в России проходит конкурс, который определит лучший малый город страны по условиям для молодежи (18+). За престижное звание "Город молодежи" поборется и нижегородская Выкса — город с глубокими историческими корнями и развитой промышленной базой.

О выдвижении Выксы сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Он отметил, что сегодня Выкса — это не только промышленный центр, но и комфортная среда для жизни молодых людей.

"Выкса активно развивает промышленный туризм, а более 17 тысяч молодых специалистов уже нашли здесь работу и перспективы для роста", — подчеркнул Никитин.

Хотя жители Нижегородской области не могут голосовать за родной город, поддержать Выксу могут граждане из других регионов. Голосование продлится до 19 декабря.

Параллельно нижегородцы могут отдать голос за "Молодежную столицу России — 2026" на портале Госуслуг. В этом конкурсе участвует Челябинск — город металлургов и один из крупнейших студенческих центров Урала. Глеб Никитин призвал земляков поддержать Челябинск, назвав его "нашим другом".

Оба голосования завершатся 19 декабря.

Ранее сообщалось, что проект реставрации башни Шухова в Выксе победил в премии "Сделано в России" (12+)

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

