В Перевозском округе ушел из жизни 100-летний ветеран Михаил Тарасов

На 101-м году ушел из жизни Михаил Иванович Тарасов — ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Нижегородской области и Перевозского округа. Об этом сообщили в администрации района.
Всего две недели назад, 21 ноября, Михаил Иванович отметил свое 100-летие. Он родился в 1925 году в селе Поляна. В ряды армии его призвали в январе 1943 года, когда юноше исполнилось 18 лет.
Службу проходил на Дальнем Востоке: сначала в качестве стрелка, затем — в составе минометного подразделения. В 1945 году участвовал в военной кампании против Японии.
За участие в боевых действиях и добросовестную службу Михаил Тарасов был награжден медалью "За победу над Японией", медалью Жукова, а также рядом юбилейных наград.
После демобилизации в 1950 году он вернулся на родину. Сначала трудился пастухом, затем устроился на Перевозскую прядильно-ткацкую фабрику, где проработал долгие годы. Общий трудовой стаж ветерана составил 41 год.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Михаила Тарасова.
