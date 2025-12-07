В Перевозском округе ушел из жизни 100-летний ветеран Михаил Тарасов Общество

Фото: администрация Перевозского округа

На 101-м году ушел из жизни Михаил Иванович Тарасов — ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Нижегородской области и Перевозского округа. Об этом сообщили в администрации района.

Всего две недели назад, 21 ноября, Михаил Иванович отметил свое 100-летие. Он родился в 1925 году в селе Поляна. В ряды армии его призвали в январе 1943 года, когда юноше исполнилось 18 лет.

Службу проходил на Дальнем Востоке: сначала в качестве стрелка, затем — в составе минометного подразделения. В 1945 году участвовал в военной кампании против Японии.

За участие в боевых действиях и добросовестную службу Михаил Тарасов был награжден медалью "За победу над Японией", медалью Жукова, а также рядом юбилейных наград.

После демобилизации в 1950 году он вернулся на родину. Сначала трудился пастухом, затем устроился на Перевозскую прядильно-ткацкую фабрику, где проработал долгие годы. Общий трудовой стаж ветерана составил 41 год.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Михаила Тарасова.

