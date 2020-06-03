Капремонт организован в 40 домах Дзержинска Общество

Фото: администрация Дзержинска

Капремонт организован в 40 домах Дзержинска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 8 июня 2020 года.



Сотрудники администрации Дзержинска, МКУ "Городское жилье", организации, обслуживающие многоквартирные дома, и старшие по домам провели проверку выполнения работ.

В 2020 году должно быть выполнено 82 видов работ на 40 объектах. Заказчиком выступает МКУ "Городское жилье". На сегодняшний день заключены договоры по 33 домам.

В рамках объезда была проведена проверка выполнения работ в многоквартирных домах №№ 9, 11, 13, 15 и 22 на проспекте Свердлова, являющихся объектами культурного наследия. В настоящее время там продолжается ремонт систем электро- и водоснабжения, а также водоотведения, начатый в 2019 году. В этом году будет выполнен ремонт крыш, фасадов и систем теплоснабжения.

Работы на объектах культурного наследия проводятся по определенным технологиям, рекомендованным управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. В частности, используются колеры, которые позволяют сохранить самобытность построек.

"Коммуникации, относящиеся к домам на проспекте Свердлова, требовали скорейшей замены, так как многие из них отслужили намного больше положенного срока. Больших сложностей сейчас в работе не испытываем, идём согласно графику. Нам помогает, что у организации есть опыт проведения работ на объектах культурного наследия. С жителями мы наладили эффективное взаимодействие, мы подстраиваемся под их график и согласовываем доступ в помещения для проведения работ на коммуникациях", - поделился коммерческий директор подрядной организации Владимир Астахов.

Комиссия также проверила выполнение работ на домах в исторической части Дзержинска - на проспектах Ленина и Дзержинского. Особое внимание при проведении работ здесь будет уделено ремонту кровель с утеплением чердачного перекрытия. Это минимизирует образование наледи и, соответственно, обеспечит безопасность для горожан в зимний период. Кроме того, фасады зданий будут приведены в соответствие с колористическим решением разработанных паспортов объектов. Особое внимание уделяется сохранению уникальной лепнины на зданиях, восстановлению дворовых арок.

Как отметил директор МКУ "Городское жилье" Дмитрий Москвичев, в июне состоится конкурс по ремонту еще 7 домов, расположенных в районе двора-курдонёра на проспекте Ленина, являющегося объектом культурного наследия.

В рамках объезда были сделаны замечания по срокам и качеству проведения работ домов 5 и 7 на проспекте Дзержинского. Как отметил Денис Дергунов, основная задача проведения капитального ремонта – обеспечение безопасности эксплуатации зданий. Все работы должны выполняться с учетом сроков, прописанных в договоре, а используемые строительные материалы - соответствовать стандартам качества.

Плановые сроки окончания работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Дзержинске - 15 октября 2020 года.