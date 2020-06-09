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Бизнес

Дзержинские тепловые сети сделали подарок к юбилею города

09 июня 2020 16:46  [81] Бизнес

Сотрудники Дзержинских тепловых сетей (ДТС) Нижегородского филиала "Т Плюс" разбили новую клумбу на территории у дома №22 по бульвару Космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Объект стал подарком к 90-летию Дзержинска.

Для оформления клумбы были приобретены разнообразные цветы и кустарники, среди которых можжевельник, барбарис, горная сосна, пурпурная ива, спирея, флоксы многие другие, а также глыбы яшмы, песчаник. Работники Дзержинских тепловых сетей высаживали декоративные растения вместе со специалистами МБУ "Город".

"Теперь этот ранее необустроенный участок земли принял праздничный, ухоженный вид. Это – знак нашей любви и признательности родному Дзержинску ко дню его славного юбилея. Мы работаем, чтобы дзержинцам комфортно жилось в их домах, и хотим, чтобы город стал еще более красивым", - сказал технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.

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