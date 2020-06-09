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Бизнес

Сотрудники ЛУКОЙЛа приняли участие в онлайн-флешмобе ко Дню России

11 июня 2020 13:56  [46] Бизнес

Фото: Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Молодые специалисты и работники ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") 10 июня приняли участие в онлайн-флешмобе, посвященном Дню России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Они подготовили праздничный видеоролик, в котором каждый спикер говорит о величии и достижениях нашей страны. Видеосюжет выходит с хештегами "Мы-вместе! Мы-Россия!".

Таким креативным поздравлением сотрудники предприятия выразили свою активную гражданскую позицию, патриотизм и любовь к Родине, а также призвали всех желающих принять участие в других Всероссийских акциях, посвященных Дню России.

Кроме того, в рамках Всероссийской акции "Окна России" среди работников предприятия распространяются триколорные полотна, которыми в праздничный день можно украсить окна и фасады домов.

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