Сотрудники ЛУКОЙЛа приняли участие в онлайн-флешмобе ко Дню России

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Молодые специалисты и работники ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") 10 июня приняли участие в онлайн-флешмобе, посвященном Дню России. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Они подготовили праздничный видеоролик, в котором каждый спикер говорит о величии и достижениях нашей страны. Видеосюжет выходит с хештегами "Мы-вместе! Мы-Россия!".
Таким креативным поздравлением сотрудники предприятия выразили свою активную гражданскую позицию, патриотизм и любовь к Родине, а также призвали всех желающих принять участие в других Всероссийских акциях, посвященных Дню России.
Кроме того, в рамках Всероссийской акции "Окна России" среди работников предприятия распространяются триколорные полотна, которыми в праздничный день можно украсить окна и фасады домов.
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