Застройщик "Макдоналдса" на ул.Рокоссовского обещает посадить новые деревья в другой части района Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Застройщик нового ресторана быстрого питания "Макдоналдс" на ул.Рокоссовского обещает компенсировать вырубленные при строительстве деревья, посадив новые, но на других улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на администрацию Советского района.

Администрация уверяет, что застройщик сохранит и высадит на улице Полтавской 108 кустов пузыреплодника. Те деревья, которые уже успели вырубить, застройщик планирует компенсировать, высадив деревья той же породы на другой территории района.

"Места для них сейчас определяются, с учетом мнения жителей", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в администрации сообщили, что растущие сейчас в районе застройки 46 деревьев "будут беречь во время проведения строительных работ".