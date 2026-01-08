Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Общество

Циклон "Фрэнсис" идет в Нижегородскую область: ожидается буран

08 января 2026 16:24 Общество
Циклон Фрэнсис идет в Нижегородскую область: ожидается буран

Фото: Кира Мишина

Балканский циклон с именем "Фрэнсис" движется в сторону Центральной России и уже в ближайшие сутки принесёт в регион мощный снежный буран. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, погодная аномалия, ранее обрушившая на Северную Македонию до 60 литров осадков на квадратный метр, к пятнице, 9 января, достигнет Нижегородской области и соседних регионов.

Нижегородцев ожидает резкое ухудшение погодных условий: начнутся сильные снегопады, появятся снежные заносы и наледи, а метель значительно снизит видимость на дорогах. Ветер усилится до штормовых значений — его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Температура воздуха опустится до -9… -12 градусов, однако из-за сильного ветра ощущаться будет как -19.

К вечеру пятницы атмосферное давление резко упадёт до 733 мм ртутного столба, что на 14 единиц ниже нормы. По словам метеоролога, это значение можно назвать "барическим дном".

В эпицентре непогоды окажутся сразу несколько регионов — Нижегородская, Тульская, Калужская, Рязанская области, а также юг Подмосковья. По прогнозам, за сутки в этих районах может выпасть до 48–53 мм осадков, что превышает месячную норму января.

Ранее сообщалось, что в связи с возможным осложнением обстановки на дорогах сотрудники МЧС организовали мобильные пункты помощи на двух крупных трассах Нижегородской области.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Непогода Снег
