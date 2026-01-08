Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Общество

Психиатр Сучков объяснил нижегородцам, как вернуться к работе после праздников

08 января 2026 12:29
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Завершение новогодних каникул для многих становится испытанием: впереди — возвращение к трудовым будням, а организм и психика еще не адаптировались к привычному ритму. Главный врач клинической психиатрической больницы № 1 Нижнего Новгорода Юрий Сучков поделился рекомендациями, как облегчить этот переход и сохранить хорошее самочувствие.

По словам специалиста, резкий выход из праздничного режима может выбить человека из психологического равновесия. Однако, по мнению врача, этот процесс можно сделать мягким и контролируемым, если следовать ряду простых, но действенных правил.

Одной из самых частых ошибок Сучков назвал стремление с первого же дня с головой окунуться в работу. После периода позднего засыпания и долгого сна организму необходимо время для перестройки. Чтобы облегчить адаптацию, он советует за несколько дней до выхода на работу постепенно сдвигать режим сна — ложиться и вставать ближе к обычному графику.

Врач подчеркнул, что полноценный ночной отдых — основа восстановления. Он рекомендует спать не менее 7–8 часов в сутки и создать комфортные условия для сна: проветривать помещение, устранять источники света и шума, выбирать удобную подушку и матрас.

Еще один важный аспект — питание. Праздничный стол часто перегружен жирной и калорийной пищей, что может повлиять на самочувствие. Чтобы вернуть энергию и наладить пищеварение, Сучков советует включить в рацион больше свежих овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирного мяса и рыбы, а также полезных жиров. Он также рекомендует пить не менее 1,5–2 литров воды в день, чтобы помочь организму очиститься от токсинов.

При этом специалист предостерегает от экстремальных диет и жёстких детокс-программ. Вместо них он рекомендует мягкие способы восстановления — например, травяные чаи, овощные и фруктовые смузи, а также посещение сауны. Однако любые процедуры, особенно при наличии хронических заболеваний, следует согласовывать с врачом.

Физическая активность — ещё один способ мягко войти в рабочий ритм. Даже лёгкие занятия, такие как прогулки или утренняя зарядка, могут улучшить настроение и повысить уровень энергии.

Особое внимание Юрий Сучков уделяет планированию. Он советует составить список дел на первую рабочую неделю, разбив крупные задачи на более мелкие. Это поможет избежать перегрузки и сохранить продуктивность. Также важно делать короткие перерывы в течение дня, чтобы не допустить переутомления.

По мнению психиатра, стресс после праздников часто связан не только с работой, но и с необходимостью быстро навести порядок в доме, разобраться с накопившимися делами и восстановить контакты с окружающими. В этом случае особенно важно проявлять терпение и заботу к себе.

"Не требуйте от себя невозможного. Возвращение к привычному ритму — это процесс, и он требует времени", — резюмировал Юрий Сучков.

Ранее нижегородцам рассказали, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья.

Теги:
Врачи Здравоохранение Медицина и здоровье
