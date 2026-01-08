Уборка снега продолжается в Нижнем Новгороде — видео

Фото:
В четверг, 8 января, в Нижнем Новгороде ожидается значительное увеличение снежного покрова — по прогнозам, может выпасть до 10 сантиметров осадков.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, коммунальные службы продолжают бороться с последствиями снегопада.
Ночью, когда интенсивность осадков уменьшилась, коммунальщики усилили работу по очистке улиц.
А уже в утренние часы сотрудники муниципальных предприятий РЭД, "Центр" и "Дорожник" приступили к расчистке улиц Бекетова, Шишкова, Ярошенко, Культуры, Родионова и Ильинской.
Помимо этого, техника и рабочие были направлены на уборку снега на проспектах Октября и Молодежном.
Напомним, что с улиц Нижнего Новгорода уже вывезли более 7000 кубометров снега.
Из-за непрекращающегося снегопада все управляющие компании и подрядные организации Нижнего Новгорода переведены на усиленный режим работы.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+