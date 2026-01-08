Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Общество

Уборка снега продолжается в Нижнем Новгороде — видео

08 января 2026 13:04 Общество
Уборка снега продолжается в Нижнем Новгороде — видео

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В четверг, 8 января, в Нижнем Новгороде ожидается значительное увеличение снежного покрова — по прогнозам, может выпасть до 10 сантиметров осадков.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, коммунальные службы продолжают бороться с последствиями снегопада.

Ночью, когда интенсивность осадков уменьшилась, коммунальщики усилили работу по очистке улиц.

А уже в утренние часы сотрудники муниципальных предприятий РЭД, "Центр" и "Дорожник" приступили к расчистке улиц Бекетова, Шишкова, Ярошенко, Культуры, Родионова и Ильинской.

Помимо этого, техника и рабочие были направлены на уборку снега на проспектах Октября и Молодежном.

Напомним, что с улиц Нижнего Новгорода уже вывезли более 7000 кубометров снега.

Из-за непрекращающегося снегопада все управляющие компании и подрядные организации Нижнего Новгорода переведены на усиленный режим работы.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных