Каток на территории Нижегородской ярмарки продолжает работу

Ледовая площадка на территории Нижегородской ярмарки (0+) продолжает свою работу без изменений и по расписанию. Об этом 8 января сообщили представители общественного пространства в социальных сетях.
Организаторы подчеркнули, что все билеты, приобретённые онлайн, остаются действительными. Посетителей просят учитывать высокую загруженность катка: свободных мест в продаже нет до 11 января включительно.
"Все купленные ранее билеты действительны. Ждём вас на льду", — говорится в официальном сообщении ярмарки.
Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде с 8 января приостановят работу сразу три катка: в Автозаводском парке, а также в парках "Дубки" и имени 1 Мая. До этого на ледовых площадках вводились ограничения из-за снегопада.
