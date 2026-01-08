Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 января 2026 14:45Пункты помощи водителям открылись на двух нижегородских трассах
08 января 2026 14:12Каток на территории Нижегородской ярмарки продолжает работу
08 января 2026 13:04Уборка снега продолжается в Нижнем Новгороде — видео
08 января 2026 12:29Психиатр Сучков объяснил нижегородцам, как вернуться к работе после праздников
08 января 2026 11:53Сильный гололед ожидается в Нижегородской области 8 января
08 января 2026 11:1594 аварийных МКД снесли в Нижегородской области в 2025 году
08 января 2026 10:36Нижегородская скорая помощь отреагировала на 200 тысяч вызовов в 2025 году
08 января 2026 10:02Семья Фейнстра рассказала о двух годах жизни в Нижегородской области
08 января 2026 09:00Почти 43 тысячи нижегородцев приняли в "Поездах здоровья" в 2025 году
07 января 2026 21:32Более 7000 кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода
Общество

Каток на территории Нижегородской ярмарки продолжает работу

08 января 2026 14:12 Общество
Каток на территории Нижегородской ярмарки продолжает работу

Фото: Александр Воложанин

Ледовая площадка на территории Нижегородской ярмарки (0+) продолжает свою работу без изменений и по расписанию. Об этом 8 января сообщили представители общественного пространства в социальных сетях.

Организаторы подчеркнули, что все билеты, приобретённые онлайн, остаются действительными. Посетителей просят учитывать высокую загруженность катка: свободных мест в продаже нет до 11 января включительно.

"Все купленные ранее билеты действительны. Ждём вас на льду", — говорится в официальном сообщении ярмарки.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде с 8 января приостановят работу сразу три катка: в Автозаводском парке, а также в парках "Дубки" и имени 1 Мая. До этого на ледовых площадках вводились ограничения из-за снегопада.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Каток Нижегородская ярмарка
Поделиться:
Новости по теме
04 января 2026 15:53Почти 35 тысяч человек покатались на коньках в нижегородских парках
30 декабря 2025 09:11Работу катков в нижегородских парках продлили в новогодние праздники
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных