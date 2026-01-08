Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Общество

18 тысяч кубометров снега вывезли с нижегородских улиц

08 января 2026 16:55
18 тысяч кубометров снега вывезли с нижегородских улиц

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде продолжается борьба с последствиями сильного снегопада. За последние сутки из города было вывезено около 18 тысяч кубометров снега. Об этом 8 января сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.

По словам главы города, осадки не прекращаются уже второй день подряд. В ближайшее время ситуация может усложниться: синоптики прогнозируют увеличение снежного покрова.

"Сегодня ожидается прибавление снега примерно на 10 сантиметров, завтра — почти на 20 сантиметров, а послезавтра — ещё на 9 сантиметров", — уточнил Шалабаев.

Для устранения последствий непогоды в городе задействованы 855 единиц специализированной техники и более трёх тысяч работников коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что циклон "Фрэнсис" доберется до Нижегородской области 9 января.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

