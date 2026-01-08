18 тысяч кубометров снега вывезли с нижегородских улиц

Фото:
В Нижнем Новгороде продолжается борьба с последствиями сильного снегопада. За последние сутки из города было вывезено около 18 тысяч кубометров снега. Об этом 8 января сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.
По словам главы города, осадки не прекращаются уже второй день подряд. В ближайшее время ситуация может усложниться: синоптики прогнозируют увеличение снежного покрова.
"Сегодня ожидается прибавление снега примерно на 10 сантиметров, завтра — почти на 20 сантиметров, а послезавтра — ещё на 9 сантиметров", — уточнил Шалабаев.
Для устранения последствий непогоды в городе задействованы 855 единиц специализированной техники и более трёх тысяч работников коммунальных служб.
Ранее сообщалось, что циклон "Фрэнсис" доберется до Нижегородской области 9 января.
