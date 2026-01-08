Сильный гололед ожидается в Нижегородской области 8 января

Сильное обледенение ожидается в Нижегородской области в четверг, 8 января, а также в ночь на пятницу, 9 января. Об этом предупреждает Главное управление МЧС по региону.
Сложная обстановка прогнозируется на нижегородских дорогах. Спасатели предупредили жителей региона, что в условиях гололеда возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий на трассах всех уровней — от федеральных до местных.
Нижегородцев просят по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Особенно важно избегать парковки автомобилей под деревьями, линиями электропередач и неустойчивыми конструкциями.
При обнаружении оборванных проводов или других последствия непогоды жителей просят незамедлительно сообщить об этом в местную администрацию.
Ранее МЧС предупредило жителей Нижегородской области о сильном снегопаде.
