Сильный гололед ожидается в Нижегородской области 8 января

Общество

08 января 2026 11:53 Общество
Сильное обледенение ожидается в Нижегородской области в четверг, 8 января, а также в ночь на пятницу, 9 января. Об этом предупреждает Главное управление МЧС по региону.

Сложная обстановка прогнозируется на нижегородских дорогах. Спасатели предупредили жителей региона, что в условиях гололеда возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий на трассах всех уровней — от федеральных до местных.

Нижегородцев просят по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Особенно важно избегать парковки автомобилей под деревьями, линиями электропередач и неустойчивыми конструкциями.

При обнаружении оборванных проводов или других последствия непогоды жителей просят незамедлительно сообщить об этом в местную администрацию.

Ранее МЧС предупредило жителей Нижегородской области о сильном снегопаде.

Теги:
МЧС Непогода Снег
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных