Пункты помощи водителям открылись на двух нижегородских трассах Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Из-за ухудшения погодных условий и возможного осложнения обстановки на дорогах сотрудники МЧС организовали мобильные пункты помощи на двух крупных трассах Нижегородской области.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, один из городков жизнеобеспечения начал работу на 453-м километре федеральной трассы М-7 "Волга", в районе населённого пункта Ветчак. Второй пункт развернут недалеко от деревни Золотово, на трассе Р-159 в городском округе город Бор.

В мобильных городках имеются все необходимые ресурсы для оказания экстренной помощи водителям и пассажирам, оказавшимся в затруднительной ситуации из-за погодных условий.

Организация пунктов была проведена силами специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Нижегородской области при участии Приволжского поисково-спасательного отряда.

Спасатели вновь напоминают автомобилистам о необходимости соблюдать осторожность на дорогах и выбирать безопасную скорость движения с учетом погодной обстановки.

Ранее в МЧС предупредили водителей о сильном гололеде в Нижегородской области 8 и 9 января. Также сообщалось, что коммунальные службы продолжают уборку снега в Нижнем Новгороде.