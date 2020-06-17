Экономист банка "Открытие" Максим Петроневич прокомментировал ключевую ставку ЦБ РФ Бизнес

"По итогам заседания 19 июня совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 1 п.п. до минимального исторического уровня 4,5%. В своем пресс-релизе Банк России заявил о сохранении прогноза по динамике ВВП, согласно которому сокращение экономики в 2020 году составит 4-6%, а уровень 2019 года будет вновь достигнут только в 2022 году", - сказал старший экономист Аналитического управления банка "Открытие" Максим Петроневич.

"В отношении инфляции Банк России зафиксировал "исчерпание влияние краткосрочных проинфляционных факторов". Действительно, эффект переноса ослабления рубля в потребительские цены произошел в марте-апреле, сейчас курс рубля к доллару значительно укрепился и лишь на 12% слабее уровня начала года. Таким образом, баланс инфляционных рисков смещен в пользу дезинфляционных факторов – экономическая конъюнктура остается подавленной, что ограничивает рост внешнего и внутреннего спроса", - пояснил экономист.

"В этих условиях "существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году", и "принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска". Банк России допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом", - добавил он.

Максим Петроневич напомнил о тезисах, которые озвучила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина:

• произошедшее снижение ключевой ставки на 100 б.п. является нестандартным шагом и Банк России сохраняет верность более консервативному подходу к изменению денежно-кредитных условий;

• Эльвира Набиуллина не исключила пересмотра нейтрального коридора ключевой ставки, однако уточнила, что уровень ниже 5% находятся вне интервала нейтральной политики;

• Банк России не ожидает перехода к отрицательным реальным ставкам;

• снижение ключевой ставки будет в большей степени воздействовать на короткие ставки. Долгосрочные ставки будут затронуты в меньшей степени, что будет способствовать сохранению привлекательности рублевых депозитов в структуре сбережений населения.

"Таким образом, с высокой вероятностью можно ожидать снижения ключевой ставки на одном из следующих или следующем заседании с шагом 0,25-0,5 п.п.", - прогнозирует аналитик.

"Решение Банка России оказало слабое влияние на рынки, поскольку было ожидаемым. Курс рубля в момент публикации решения торговался на уровне 69,5 руб./долл. и впоследствии укрепился в рамках ежедневной волатильности до уровня 69,3-69,4 руб./долл. Снижение доходностей ОФЗ на срок три и пять лет составило 5 б.п. – также в рамках дневной волатильности. Однолетний своп на ставку Моспрайм-3м сократился более существенно - на 11 б.п. до уровня 4,63%", - подытожил он.