Тело нижегородки обнаружили в Оке

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Тело 51-летней нижегородки обнаружили в Оке 22 июня 2020 года. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Его нашел рыбак.
Следователи установили, что погибшая женщина утром этого дня ушла в магазин из дома, расположенного на ул. Даргомыжского в Ленинском районе и обратно не вернулась.
Известно, что она состояла на учете у психиатра.
В настоящее время по данному факту организована доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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