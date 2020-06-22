Тело нижегородки обнаружили в Оке Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Тело 51-летней нижегородки обнаружили в Оке 22 июня 2020 года. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Его нашел рыбак.

Следователи установили, что погибшая женщина утром этого дня ушла в магазин из дома, расположенного на ул. Даргомыжского в Ленинском районе и обратно не вернулась.

Известно, что она состояла на учете у психиатра.

В настоящее время по данному факту организована доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.