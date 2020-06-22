Мемориал участникам ВОВ отреставрирован в Кстове Общество

Мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны на центральной площади города Кстова отреставрирован в рамках нижегородского проекта "Вам решать" в год 75-летия Победы, сообщает пресс-служба нижегородского кабмина.

Стоит отметить, что инициатором проекта "Вам решать" стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В Год Памяти и славы в Нижегородской области приводятся в порядок множество памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Ремонт некоторых из них – это непосредственный выбор граждан, обозначенный ими в рамках проекта «Вам решать", - отметил глава региона.

"После реконструкции концептуально памятник не изменился, но стал прочнее и долговечнее. Обновлена и расположенная рядом Стена Памяти. Бессмертный полк Кстовского района навечно занял здесь свое место. Впервые на Стену Памяти рядом с именами кстовчан - Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы - были нанесены без малого 15 тысяч фотографий военных лет, на которых запечатлены родные и близкие наших земляков – фронтовики и труженики тыла. Это важное событие – результат единого желания жителей района, проголосовавших за модернизацию мемориала в рамках регионального проекта "Вам решать", - добавил глава администрации Кстовского района Виталий Ковалев.

Напомним также, что в рамках проекта "Вам решать" также идет реставрация мемориала в Княгинине, которую планируется завершить в первой половине июля. Мемориал в честь воинов, павших в Великой Отечественной войне, был построен в 1983 году. Его последний большой ремонт провели в 2011-м.

"Мемориал требовал основательного ремонта: замены постамента, керамогранитных плиток на гранитные, укрепления задней стенки памятника, замены брусчатки. Все это стало возможным благодаря участию в проекте "Вам решать". Это благодарность ныне живущих княгининцев воинам, погибшим на полях сражений и подарившим нам жизнь", - отметил глава администрации Княгининского района Дмитрий Тараканов.

Напомним, что в 2019 году муниципалитеты представили более 200 проектов, из которых по итогам выбора жителей в 2020-м будут реализованы 103. В региональном бюджете на 2020 год на их финансирование заложено 900 млн рублей.

О необходимости повышать роль инициативного бюджетирования в стране заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее нижегородский проект «Вам решать» был представлен в Совете Федерации среди лучших практик народного бюджетирования в РФ.