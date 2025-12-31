План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту 31 декабря

План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту из-за угрозы атаки БПЛА вечером 31 декабря.
Как сообщили в Росавиации в 21:33, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. В связи с этим возможны изменения в расписании.
О статусе рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта имени Чкалова.
Напомним, 28 декабря нижегородский аэропорт принял 26 рейсов в качестве запасного аэродрома.
