Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на каждого ребенка Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Президент РФ Владимир Путин, выступая с телеобращением к гражданам России, сказал, что семьи в июле получат еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет.

Он напомнил, что семьи получили такую же поддержку в июне.

"Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем, экономика в полную силу ещё не заработала, а безработица подросла. Трудности ещё не отступили", - сказал президент.

"В этой связи считаю необходимым ещё раз, в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет", - добавил он.

Владимир Путин пояснил, что для тех, кто получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи и собирать справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трёх лет.

Те, кто по каким-то причинам ещё не обращался за поддержкой, могут это сделать дистанционно или через отделение Пенсионного фонда.