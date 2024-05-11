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Политика

Сергей Морозов: "Назначение Михаила Морозова – это укрепление единой команды правительства Нижегородской области и Газпрома"

16 мая 2024 12:24  [85] Политика

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов прокомментировал назначение министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаила Морозова руководителем АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" и ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

"Назначение Михаила Морозова руководителем подразделений Газпрома – это укрепление единой команды правительства Нижегородской области и Газпрома для эффективного решения задач, которые поставил перед нами президент страны Владимир Путин", - сказал он.

"Михаил Юрьевич известен как профессиональный энергетик, глубоко погруженный в тему руководитель. В должности министра правительства Нижегородской области он курировал такие стратегически важные для региона программы, как газификация шести северных районов – это 183 населенных пункта - и догазификация. На сегодняшний день уже заключено порядка 30 тысяч договоров на догазификацию. Запрос на участие в программе продолжает расти, потому что люди видят: вместе с газом приходит новый уровень комфорта жизни", - подчеркнул Сергей Морозов.

Кроме того, министр энергетики и ЖКХ курировал реализацию в Нижегородской области государственных программ "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", а также "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".

"Высокие показатели и результаты, которые видны нижегородцам, показывают наличие компетенций, желания и мотивации работать на человека, на каждого жителя Нижегородской области. Уверен, что сейчас правительство Нижегородской области и Газпром будут прилагать максимальные усилия для реализации стратегических программ, заявленных Президентом России Владимиром Путиным", - добавил Сергей Морозов.

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