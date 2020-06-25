Дефицит бюджета Нижегородской области увеличен на 7% Экономика

Фото: Юлия Горшкова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 25 июня в режиме видео-конференц-связи приняли в двух чтениях изменения в бюджет на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального собрания.

С учетом изменений параметры бюджета составили:

доходы: 194,2 млрд рублей (уменьшены на 305 млн рублей);

расходы: 213,7 млрд рублей (увеличены на 944,5 млн рублей);

дефицит: 19,5 млрд рублей (увеличен на 7,1% или на 1,3 млрд рублей).

Как пояснили в пресс-службе, в структуре дефицита более 11,4 млрд рублей сформировалось за счет направления на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2020 года. Это не приводит к увеличению объема государственного долга.

Изменения в бюджет обусловлены тем, что более чем на 1 млрд рублей будут увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета. В частности:

- Более 635 млн рублей составит дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета для возмещения потерь по налоговым и неналоговым доходам;

- Более 119 млн рублей будет направлено на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку социальным работникам, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией;

- Более 56 млн рублей – на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

- Более 246 млн рублей – на предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

За счет средств областного бюджета:

- Свыше 317 млн рублей будет направлено на предоставление муниципальным районам и городским округам субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции на деятельность транспортных предприятий. Средства будут направлены на оплату труда работников, закупку топлива, приобретение средств индивидуальной защиты для работников, покупку дезинфицирующих средств для автобусов;

- Более 100 млн рублей – на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов в 2020 году (на 7 месяцев начиная с 1 июня). Это связано с увеличением расчетных ставок на городских маршрутах в Сарове и Чкаловске с 20 до 22 рублей. В остальных городах области (за исключением Нижнего Новгорода) – с 20 до 23 рублей за поездку и на пригородных маршрутах – с 2,50 до 3 рублей за км.

- Почти 80 млн рублей – на увеличение расходов дорожного фонда за счет остатков, сложившихся на 1 января 2020 года;

- Свыше 18 млн рублей – на строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов в с. Тукай Спасского района и в п. Рустай на Бору;

- Более 14 млн рублей – на приобретение медицинского оборудования для клинико-диагностической лаборатории, для проведения исследований биоматериала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) для ГБУЗ "Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- 14 млн рублей - на обеспечение бесплатного проезда медицинским работникам, сотрудникам силовых ведомств и Роспотребнадзора, волонтерам;

- 200 млн рублей – на увеличение резервного фонда Правительства Нижегородской области.

В связи с ухудшением экономической ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции налоговые доходы областного бюджета в 2020 году будут уменьшены на 1,37 млрд рублей за счет снижения поступлений налога на имущество.



"Ситуация сейчас, безусловно, непростая. Мы стараемся взвешенно подходить к бюджетным тратам, сохраняя все социальные обязательства, предусматривая существенные суммы на поддержку врачей, поддержку бизнеса, транспортных предприятий. Привлекаем для этого и федеральные средства, и ресурсы регионального бюджета", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Основные изменения в бюджете связаны с необходимостью устранения последствий распространения коронавируса. Пандемия нанесла серьезный урон экономике, поэтому сейчас необходимо оказать помощь предприятиям. Кроме того, мы выделяем средства на дополнительную поддержку сферы здравоохранения", - отметил председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев.