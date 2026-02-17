Нижегородцам рассказали о плюсах и минусах автоматического начисления вычетов Экономика

Фото: freepik.com

Инициатива об автоматизации механизма начисления налоговых вычетов, предложенная в Госдуме, направлена на упрощение процедуры для граждан. Предполагается, что Федеральная налоговая служба будет самостоятельно рассчитывать сумму возврата, после чего направлять уведомление через портал "Госуслуги". Человеку останется лишь подтвердить согласие. Однако специалисты считают, что на практике нововведение может вызвать ряд сложностей.

Налоговый консультант Татьяна Жукова в беседе с 360.ru отметила, что даже действующие сегодня упрощенные механизмы получения вычетов работают не так эффективно, как задумывалось.

"Это очень сложно сделать. Допустим, вычет за лечение загружен в личный кабинет налогоплательщика, но к возврату заявление сформировать нельзя. Если будет возможность автоматического получения вычета, то куда этот вычет будет приходить?" — пояснила она.

Эксперт обратила внимание на то, что граждане должны самостоятельно выбирать счет или банковскую карту для зачисления средств. При полностью автоматическом порядке такой возможности может не быть.

"Мое мнение, что это не очень хорошая инициатива. Если человеку, допустим, надо показывать какие-то другие вычеты или какие-то другие права и обязательства исполнять через заполнение деклараций, то этот вычет только усложняет жизнь в таких моментах", — добавила Жукова.

В то же время налоговый юрист Константин Чупырь поддержал саму идею автоматизации. По его мнению, прежде всего в перечень таких вычетов стоит включить расходы на лечение и образование.

"Это было бы наиболее удобно, чтобы не заниматься сбором документов. Частенько люди забывают, теряют документы, потом их очень сложно восстановить. Те же самые чеки делаются на термобумаге и выгорают", — подчеркнул специалист.

При этом он считает нецелесообразным распространять автоматический порядок на имущественные вычеты при покупке недвижимости.

"Тут палка о двух концах. Если у человека несколько объектов недвижимости? Он продал, но не хотел бы получать вычет за этот объект, а хотел бы вычет получить за какой-нибудь другой объект", — отметил юрист.

