Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
17 февраля 2026 20:00
Нижегородцам рассказали о плюсах и минусах автоматического начисления вычетов
17 февраля 2026 18:46
Более 100 млн рублей получили нижегородские предприниматели в виде льготных займов по программе "Поддержка СВОих"
17 февраля 2026 18:36
Эксклюзив
Василий Суханов: "Нужно дать инвестору шанс исправиться"
17 февраля 2026 16:47
Торгпредприятия и администрации муниципалитетов Нижегородской области могут принять участие в конкурсе "Торговля России"
17 февраля 2026 15:27
Эксклюзив
Игорь Тюрин: "Молочный сектор находится в небольшом кризисе"
17 февраля 2026 14:59
Эксклюзив
Переработка молока в Нижегородской области выросла на 26%
17 февраля 2026 11:24
Нижегородская область продлила ограничения для мигрантов на 2026 год
16 февраля 2026 19:38
Нижегородскому бизнесу компенсируют 20% НДФЛ за привлеченных специалистов
16 февраля 2026 19:08
Недостроенный Приокский рынок в Нижнем Новгороде продают за 87 млн рублей
16 февраля 2026 18:23
Цены на бензин в Нижегородской области выросли почти на 2% за месяц
Экономика

Нижегородцам рассказали о плюсах и минусах автоматического начисления вычетов

17 февраля 2026 20:00 Экономика
Нижегородцам рассказали о плюсах и минусах автоматического начисления вычетов

Фото: freepik.com

Инициатива об автоматизации механизма начисления налоговых вычетов, предложенная в Госдуме, направлена на упрощение процедуры для граждан. Предполагается, что Федеральная налоговая служба будет самостоятельно рассчитывать сумму возврата, после чего направлять уведомление через портал "Госуслуги". Человеку останется лишь подтвердить согласие. Однако специалисты считают, что на практике нововведение может вызвать ряд сложностей.

Налоговый консультант Татьяна Жукова в беседе с 360.ru отметила, что даже действующие сегодня упрощенные механизмы получения вычетов работают не так эффективно, как задумывалось.

"Это очень сложно сделать. Допустим, вычет за лечение загружен в личный кабинет налогоплательщика, но к возврату заявление сформировать нельзя. Если будет возможность автоматического получения вычета, то куда этот вычет будет приходить?" — пояснила она.

Эксперт обратила внимание на то, что граждане должны самостоятельно выбирать счет или банковскую карту для зачисления средств. При полностью автоматическом порядке такой возможности может не быть.

"Мое мнение, что это не очень хорошая инициатива. Если человеку, допустим, надо показывать какие-то другие вычеты или какие-то другие права и обязательства исполнять через заполнение деклараций, то этот вычет только усложняет жизнь в таких моментах", — добавила Жукова.

В то же время налоговый юрист Константин Чупырь поддержал саму идею автоматизации. По его мнению, прежде всего в перечень таких вычетов стоит включить расходы на лечение и образование.

"Это было бы наиболее удобно, чтобы не заниматься сбором документов. Частенько люди забывают, теряют документы, потом их очень сложно восстановить. Те же самые чеки делаются на термобумаге и выгорают", — подчеркнул специалист.

При этом он считает нецелесообразным распространять автоматический порядок на имущественные вычеты при покупке недвижимости.

"Тут палка о двух концах. Если у человека несколько объектов недвижимости? Он продал, но не хотел бы получать вычет за этот объект, а хотел бы вычет получить за какой-нибудь другой объект", — отметил юрист.

Ранее нижегородцам объяснили, как рассчитать и получить налоговый вычет в 2026 году. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выплаты Налоги
Поделиться:
Новости по теме
04 февраля 2026 09:20
Нижегородским ветеранам боевых действий пересчитали транспортный налог
27 января 2026 15:18
Нижегородцам рассказали, как оформить налоговый вычет на обучение
17 января 2026 07:12
ФНС начала прием деклараций за 2025 год в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных