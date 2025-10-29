Игорь Тюрин: "Молочный сектор находится в небольшом кризисе" Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Председатель комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Тюрин прокомментировал НИА "Нижний Новгород" ситуацию с производством молока в регионе.

По его словам, на заседании комитета обсуждались меры поддержки нижегородских производителей молочной продукции.

"Молочный сектор региона находится в небольшом кризисе, поскольку по различным причинам снижаются закупочные цены у производителей молока. Мы сегодня пригласили производителей, переработчиков, представителей сельского хозяйства и руководителя молочного союза региона. Вместе мы обсудили, что надо сделать, чтобы закупочная цена поднялась у производителей молока", – отметил Тюрин.

В ходе обсуждения были сформулированы предложения по поддержке отрасли.

"Обсуждались варианты пересмотра внутренних статей бюджета поддержки АПК, чтобы молочникам стало легче. Это очень важная тема, потому что у нас идет рост производства молока. В то же время многие предприятия, не выдерживая конкуренции, не могут повысить зарплату, чтобы удержать кадры, и вынуждены продавать скот на мясо. Это грустно", – подчеркнул он.

Тюрин добавил, что руководители предприятий озвучили свои инициативы, которые планируется обсудить на следующем заседании комитета по АПК.

"Мы выслушали их. Теперь министерство сельского хозяйства региона к следующему заседанию комитета представит свои предложения", – резюмировал он.

