Более 100 млн рублей получили нижегородские предприниматели в виде льготных займов по программе "Поддержка СВОих" Экономика

Фото: минпроторг Нижегородской области

32 льготных займа на 104 миллиона рублей оформили нижегородские предприниматели в государственной микрофинансовой организации по программе «Поддержка СВОих» - для ветеранов специальной военной операции и предприятий, которые оказывают помощь СВО.

Поддержка осуществляется по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Оператор сервиса в Нижегородской области – подведомственная организация регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства – АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» («ГосМФО»). Большая часть займов оформлена через платформу МСП.РФ, оператором которой выступает Корпорация МСП.

«Государство уделяет особое внимание поддержке ветеранов СВО. И для тех из них, кто выбрал предпринимательскую деятельность, предусмотрены специальные льготные программы, в том числе по микрофинансированию. Всего льготными микрозаймами в прошлом году воспользовались почти 400 ветеранов спецоперации из 44 регионов страны», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В целом по России участники специальной военной и МСП, обеспечивающие нужды спецоперации, оформили льготные займы на общую сумму более 1,3 млрд рублей.

По итогам 2025 года почти 90% общего объема микрофинансовой поддержки участников СВО и обеспечивающих нужды спецоперации предприятий было оказано в Приволжском федеральном округе.

«Поддержка участников специальной военной операции остаётся для нас безусловным приоритетом. Мы последовательно формируем комплекс мер, который помогает нашим бойцам адаптироваться к мирной жизни и реализовать свой профессиональный потенциал. Не менее важно сопровождать компании, которые вносят вклад в поддержку СВО», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

С момента запуска программы «Поддержка СВОих» за три года (с 2023 года) льготные займы оформили 90 компаний на общую сумму 304,3 миллиона рублей

Министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что по итогам прошлого года за реализацию программы «Поддержка СВОих» Корпорация МСП отметила АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» («ГосМФО») номинацией «СВОих не бросаем».

«Программа «Поддержка СВОих» – адресный финансовый инструмент, направленный на поддержку ветеранов специальной военной операции и предприятий, оказывающих содействие СВО. Он позволяет привлекать льготное финансирование на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, транспорта или недвижимости, а также на рефинансирование действующих кредитов. При этом оформление льготного займа по программе доступно в цифровом формате через платформу МСП.РФ. В прошлом году более 70% займов по программе было оформлено с помощью онлайн ресурса», – сообщил Максим Черкасов.

Он добавил, что по программе «Поддержка СВОих» предприятия могут получить льготный заём от 50 тысяч до 5 миллионов рублей по ставке от 5% до 16% годовых – условия зависят от категории заёмщика и наличия залога.

Льготные займы по программе «Поддержка СВОих» в 2025 году оформляли обрабатывающие производства, а также компании из сфер розничной и оптовой торговли, строительства, услуг, сельского хозяйства и логистики.

Более подробная информация о льготных займах – на официальном сайте АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области»: www.gosmfo52.ru. Подать заявку в формате онлайн на получение льготного займа через цифровую платформу МСП.РФ можно по ссылке: https://мсп.рф/services/microloan/promo.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».