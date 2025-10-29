Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
29 октября 2025 18:43
Олег Трофимов: сокращение платных мест — путь к повышению качества образования
03 октября 2025 20:16
Люлин: "Россия готова к диалогу с Западом, но с учетом наших национальных интересов"
23 сентября 2025 16:26
Юрий Станкевич: ""Отработал – уехал". Именно такого подхода к привлечению в Россию мигрантов требуют наши граждане"
25 сентября 2025 13:13
Максим Лубяной: "Не уверен, что виноваты только ученики и родители"
25 сентября 2025 13:11
Андрей Чугунов: "Комиссия станет первым шагом к защите учителей"
02 октября 2025 18:03
Евгений Семенов: "Нижегородская область - "гуманитарный инвестор" для Абхазии"
10 октября 2025 15:45
Андрей Чугунов: "Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт"
10 октября 2025 15:33
Евгений Семенов: "KPI губернатора отражает политический капитал региона"
02 октября 2025 17:19
Андрей Самсонов: "Нижегородская область усилит влияние на Абхазию"
03 октября 2025 17:54
Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”
Последние новости рубрики Экономика
17 февраля 2026 18:46
Более 100 млн рублей получили нижегородские предприниматели в виде льготных займов по программе "Поддержка СВОих"
17 февраля 2026 18:36
Эксклюзив
Василий Суханов: "Нужно дать инвестору шанс исправиться"
17 февраля 2026 16:47
Торгпредприятия и администрации муниципалитетов Нижегородской области могут принять участие в конкурсе "Торговля России"
17 февраля 2026 15:27
Эксклюзив
Игорь Тюрин: "Молочный сектор находится в небольшом кризисе"
17 февраля 2026 14:59
Эксклюзив
Переработка молока в Нижегородской области выросла на 26%
17 февраля 2026 11:24
Нижегородская область продлила ограничения для мигрантов на 2026 год
16 февраля 2026 19:38
Нижегородскому бизнесу компенсируют 20% НДФЛ за привлеченных специалистов
16 февраля 2026 19:08
Недостроенный Приокский рынок в Нижнем Новгороде продают за 87 млн рублей
16 февраля 2026 18:23
Цены на бензин в Нижегородской области выросли почти на 2% за месяц
16 февраля 2026 15:12
Нижегородское предприятие увеличит выработку молочки благодаря "Производительности труда"
Экономика

Василий Суханов: "Нужно дать инвестору шанс исправиться"

17 февраля 2026 18:36 Экономика
Василий Суханов: Нужно дать инвестору шанс исправиться

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по градостроительству Василий Суханов высказал личную позицию по поводу мер воздействия на недобросовестных инвесторов.

Как сообщает НИА "Нижний Новгород", этот вопрос обсуждался 17 февраля на заседании профильного комитета. Речь шла о случаях, когда инициатор инвестиционного проекта меняет его параметры: вместо социального объекта на земельном участке, полученном без торгов, возводится коммерческое здание — например, магазин или ресторан.

По словам Суханова, в настоящее время правовой механизм воздействия на таких застройщиков отсутствует.

"На эту тему уже был разговор с министром имущественных и земельных отношений Нижегородской области. То есть если ты просишь место под медицинский центр, то ты должен его построить. А вот если такой инвестор действует недобросовестно, обманывает и на выходе получается совсем другой объект, то должны на первом месте быть элементы разъяснения, профилактики", — отметил он.

Парламентарий добавил, что правительство региона совместно с Заксобранием намерено проработать механизм компенсации ущерба, который получает бюджет в результате подобных действий.

"Знаете, как я считаю? Что в таких случаях должна быть амнистия. Что такое амнистия? Это послабление в связи с осознанием правонарушения. Я являюсь сторонником того, чтобы не доводить дело до трактора, до сноса построенного объекта. А выступаю за то, чтобы разработать механизм и дать возможность такому инвестору исправить ситуацию", — заключил Василий Суханов.

Ранее сообщалось, что земельные участки для реализации инвестпроектов на 277 млн рублей одобрили в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Василий Суханов инвестиционные проекты Строительство
Поделиться:
Новости по теме
02 февраля 2026 17:13
Инвестор расширит проект гостиничного комплекса на Печерских песках
30 декабря 2025 12:14
Нижегородские власти за год одобрили участки под инвестпроекты на 80 млрд рублей
16 декабря 2025 08:47
Нижегородские власти одобрили участки под инвестпроекты на 565 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных