Василий Суханов: "Нужно дать инвестору шанс исправиться" Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по градостроительству Василий Суханов высказал личную позицию по поводу мер воздействия на недобросовестных инвесторов.

Как сообщает НИА "Нижний Новгород", этот вопрос обсуждался 17 февраля на заседании профильного комитета. Речь шла о случаях, когда инициатор инвестиционного проекта меняет его параметры: вместо социального объекта на земельном участке, полученном без торгов, возводится коммерческое здание — например, магазин или ресторан.

По словам Суханова, в настоящее время правовой механизм воздействия на таких застройщиков отсутствует.

"На эту тему уже был разговор с министром имущественных и земельных отношений Нижегородской области. То есть если ты просишь место под медицинский центр, то ты должен его построить. А вот если такой инвестор действует недобросовестно, обманывает и на выходе получается совсем другой объект, то должны на первом месте быть элементы разъяснения, профилактики", — отметил он.

Парламентарий добавил, что правительство региона совместно с Заксобранием намерено проработать механизм компенсации ущерба, который получает бюджет в результате подобных действий.

"Знаете, как я считаю? Что в таких случаях должна быть амнистия. Что такое амнистия? Это послабление в связи с осознанием правонарушения. Я являюсь сторонником того, чтобы не доводить дело до трактора, до сноса построенного объекта. А выступаю за то, чтобы разработать механизм и дать возможность такому инвестору исправить ситуацию", — заключил Василий Суханов.

