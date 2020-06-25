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Политика

"Система электронного голосования имеет должный уровень прозрачности для контроля и наблюдения", - Евгений Костин

26 июня 2020 12:07  [32] Политика

"Система электронного голосования имеет должный уровень прозрачности для контроля и наблюдения", - отметил депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Костин, проголосовавший дистанционно по поправкам в Конституцию РФ 25 июня 2020 года.

"Дистанционное голосование не только удобно, но и, главное, безопасно. Важно, что для проверки голосующего здесь используется единая система аутентификации и идентификации, то есть если человек пользуется госуслугами, ему требуется подтвержденная учетная запись. По сути дела, это аналогия предъявления паспорта. Система работает безопасно и надежно. Она позволяет выявлять возможные манипуляции с голосами, достаточно защищена от негативных технологий воздействия, обеспечивает анонимность волеизъявления", - подчеркнул Евгений Костин.

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 по 30 июня 2020 года на специальной платформе: 2020og.ru. В нем участвуют жители Москвы и Нижегородской области.

Нижегородцы также могут принять участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию очно на специально организованных для этого участках, где созданы все условия для безопасного волеизъявления. Они обеспечены средствами индивидуальной защиты, антисептиками, на полу - разметка для соблюдения дистанции в 1,5-2 метра. Члены комиссий работают в средствах индивидуальной защиты, голосующим выдают маски, перчатки и одноразовые ручки.

Также можно проголосовать на дому, подав заявку по бесплатному телефонному номеру Информационно-справочного центра ЦИК России: 8-800-200-00-20 (круглосуточно).

Напомним, что по решению президента России Владимира Путина Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля.

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