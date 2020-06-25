Административное давление на бизнес значительно снизилось в Нижегородской области Экономика

Административное давление на бизнес значительно снизилось в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, основываясь на результатах составляемого по инициативе уполномоченного по правам предпринимателей при президенте РФ ежегодного рейтинга.

По данным заместителя губернатора Андрея Саносяна, Нижегородская область в поднялась в нём сразу на 22 пункта.

Согласно информации, учитываются такие показатели, как доля предупреждений от общего числа наказаний по итогам проведенных проверок, количество самих проверок, доля наложенных без проведения проверочных мероприятий штрафов.

"Рейтинг готовится на основе данных Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, Росприроднадзора, Роструда, МЧС России и жилищной инспекции – в общей сложности они осуществляют порядка 90% контрольных и надзорных мероприятий в России", - уточнил Андрей Саносян.

Отмечается, что по ряду показателей Нижегородская область заметно улучшила свои позиции. В частности, контрольно-надзорные органы стали чаще выносить предупреждения вместо штрафов. К примеру, Ростехнадзор поднялся по этому показателю на 11,2 п.п., до 29%, то есть предупреждениями закончилась почти треть проверок. Кроме того, заметно снизилась доля вынесенных без проведения проверочных мероприятий штрафов, например, в Россельхознадзоре – на 55,6 п.п., до 19,6%.

"При правительстве Нижегородской области регулярно проходят межведомственные совещания по вопросам снижения административного давления на бизнес, - подчеркнул Андрей Саносян. - На каждой встрече обсуждаем с коллегами, что можно сделать для внедрения риск-ориентированного подхода к проверкам малых и средних предприятий. Важно предупреждать серьезные нарушения, которые могут причинить ущерб жизни и здоровью людей, а не проверять все компании подряд "для галочки".

"Данные рейтинга подтверждают, что межведомственное взаимодействие дает результат, - отметил заместитель губернатора. - Хочу поблагодарить коллег из разных ведомств, уполномоченного по правам предпринимателей Нижегородской области за плодотворное сотрудничество. Конечно, эту работу надо продолжать, чтобы еще больше снизить избыточное административное давление на бизнес и упростить работу предпринимателей в Нижегородской области. Во многом от этого зависит восстановление региональной экономики после пандемии коронавирусной инфекции".

"Есть понимание, по каким направлениям надо работать для дальнейшего снижения административного давления на бизнес. Я часто общаюсь с нижегородскими предпринимателями. Например, некоторые компании сталкиваются с тем, что штрафы в пользу бизнеса с органов государственной власти и местного самоуправления взыскиваются недостаточно быстро. Думаю, это недопустимо. Будем искать решение, как сократить бюрократическую волокиту", - добавил Андрей Саносян.

Ранее сообщалось, что на базе центра "Мой бизнес", отрытого в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", организован call-центр "Мой бизнес", в котором можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей в период COVID-19. Телефон: 8−800−301−29−94 ежедневно с 9:00 до 18:00, звонок бесплатный.