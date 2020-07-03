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Экономика

Цены на лук и морковь снизились в Нижегородской области

04 июля 2020 11:26  [160] Экономика

Цены на лук и морковь снизились в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 22 по 29 июня 2020 года в регионе на 3,8% снизилась средняя цена на лук (с 41,3 до 39,7 рубля за кг), на 0,6% подешевела морковь (с 33,1 до 32,9 рубля за кг), на 0,4% – рис (с 78,5 до 78,2 рубля за кг).

Кроме того, с 22 июня в области снизились средние цены на свежемороженую рыбу и сахар.

При этом наиболее значительное увеличение цен (от 2% до 8% за кг) произошло на ряд сезонных овощей и фруктов: картофель, капусту и яблоки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАС в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости были адекватными и указывал на необходимость усиления контроля за ними.

"Необоснованное завышение цен недопустимо", - отметил глава региона.

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