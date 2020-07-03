Дезинфицирующий тоннель установлен в школе им. С.В. Михалкова Нижнего Новгорода Общество

Дезинфицирующий тоннель установлен в школе им. С.В. Михалкова Нижнего Новгорода, сообщается на сайте ТК "Волга".

Стоит отметить, что это первое образовательное учреждение Нижегородской области, где установлено подобное оборудование.

Тоннель - разработка нижегородских специалистов, позволяющая в считанные секунды обезопасить и одежду, и открытые участки тела.

Добавим, что такой же тоннель установлен в ковидном отделении Кстовской ЦРБ, однако степень обработки там выше, чем в образовательном учреждении.

С сюжетом можно познакомиться здесь.