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Общество

Около 3 тысяч нижегородцев призвали в армию

17 июля 2020 14:25  [29] Общество

Весенний призыв на военную службу завершен. Об этом сообщили в военном комиссариате Нижегородской области. Около 3 тысяч нижегородцев направлены во все виды и рода войск.

Как отметил военный комиссар области Владимир Паков, установленный план призыва граждан в Нижегородской области выполнен.

Более 1000 жителей региона будут нести службу в элитных воинских частях: в Президентском полку Федеральной службы охраны, Преображенском и Семеновском полках, воздушно-десантных войсках и в других. Около 400 наших земляков будут проходить службу в войсках Национальной гвардии России.

Особенностью этой призывной кампании стало то, что она проходила в условиях пандемии. Поэтому в ходе призыва особое внимание было уделено организации всестороннего медицинского обеспечения призыва с учетом коронавирусного заболевания и действующих профилактических и ограничительных мер в стране и в Нижегородской области.

Призыв в армию в Нижегородской области возобновился с 20 мая.

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