Завод по производству биотоплива на экспорт откроется осенью в Урене Бизнес

Экспортно ориентированное производство биотоплива откроется в Урене. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя итоги выездного совещания по развитию экономического потенциала Уренского района.

Строительство завода по производству древесных пеллет началось в мае этого года. Мощность составит 3 тысячи тонн в месяц. Запуск первой линии планируется осенью этого года, еще двух – в конце года.

Как отметил учредитель ГК "Рось" Сергей Борякин, в рамках реализации проекта будет создано около 100 новых рабочих мест.

"Мы планируем поставлять продукцию в страны Северной Европы, в том числе в Данию, Бельгию, Норвегию. Пеллеты будем изготавливать из древесных отходов производства местных фанерных фабрик, поэтому наш проект также имеет экологическое значение", - подчеркнул Сергей Борякин.

"На время связанных с пандемией коронавируса ограничений приостановились многие экспортные контракты. Но это не значит, что нужно останавливать работу по развитию экспорта. Уже сейчас надо работать над новыми контрактами, расширять региональные экспортно ориентированные производства. В частности, будем продолжать практику бизнес-миссий в режиме онлайн. В таком новом формате планируем организовать бизнес-миссии для нижегородских предпринимателей в Китай, Германию и другие страны", - заявил Евгений Люлин.

В планах также Сербия, Белоруссия, Казахстан, Китай, Германия, Египет, ОАЭ в режиме обычных бизнес-миссий.

Также в ходе совещания участники обсудили с инвестором нового производства и руководителями уренских экспортно ориентированных предприятий необходимые им меры господдержки, например, помощь в строительстве подъездных путей к промышленной зоне Уреня. Кроме того, договорились о строительстве Дворца единоборств. Уренские предприниматели предложили реализовать этот проект на условиях частно-государственного партнерства, добавил Евгений Люлин.

Напомним, в начале ноября 2019 года в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" открылся центр "Мой бизнес", в котором предприниматели смогут получить профессиональные консультации. Замечания и предложения по работе центра и горячей линии "Мой бизнес" предприниматели могут сообщать по телефону 435−17−00 в рабочее время.