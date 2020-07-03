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Бизнес

Банк "Открытие" в июле аккредитовал в Нижегородской области три новых ЖК

17 июля 2020 16:50  [188] Бизнес

Банк "Открытие" в июле аккредитовал в Нижегородской области три строящихся жилых комплекса. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Аккредитация состоялась в рамках ипотечных программ банка. Как пояснили в пресс-службе, аккредитация объекта недвижимости банком дает экономию времени – потенциальному заемщику не самостоятельно собирать дополнительные документы по объекту залога, надежность которого уже проверена банком.

Льготные условия по ипотечному кредитованию, в том числе по программам с господдержкой могут получить покупатели квартир в ГК Подкова (ЖК Подкова на ул. Родионова), Жилстрой НН (ЖК "Торпедо"), ЖК Столица Нижний (ЖК "Цветы-2"),

С 16 июня банк снизил ставки по "Госпрограмме 2020" до 5,99% на покупку жилья непосредственно у застройщика, а также представил новые условия кредитования военнослужащим, а с 25 июня снизились ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования. При этом для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки. В рамках программы "Новостройка" жилье теперь можно приобрести по ставке от 7,3%. Кроме того, в "Открытии" продолжает действовать программа "Семейная ипотека" со ставкой 4,7%. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок.

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